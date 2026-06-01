Десятки спасателей и волонтеров ищут пропавших на «Красноярских Столбах» детей

Более 30 человек, а также четыре единицы техники задействованы в поиске двух мальчиков в национальном парке «Красноярские Столбы». Об этом сообщили в главном управлении МЧС по Красноярскому краю.

Мальчикам 12 и 15 лет. Сообщение об их пропаже поступило сегодня.

Помимо сотрудников МЧС, детей ищут краевые спасатели, волонтеры Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям и поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт».

Валерий Лавский