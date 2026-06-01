Лидерами праймериз «Единой России» в Татарстане стали Зарипова, Лапин и Метшин

В Татарстане по предварительным итогам голосования «Единой России» по отбору кандидатов на выборы в Государственную Думу IX созыва лидерами по числу голосов стали министр труда республики Эльмира Зарипова, заместитель гендиректора АО «Связьинвестнефтехим» Александр Лапин и депутат Госдумы Айдар Метшин. Соответствующая информация опубликована на сайте предварительного голосования.

Эльмира Зарипова набрала 88,8 тыс. голосов, Александр Лапин — 86,8 тыс. голосов, Айдар Метшин — 80,9 тыс. голосов.

В первую десятку также вошли председатель комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилин, который набрал 72,8 тыс. голосов, начальник Управления Судебного департамента в Татарстане Зявдат Салихов (64,3 тыс. голосов), депутаты Госдумы Ирек Богуславский (60,1 тыс. голосов), Руслан Гаджиев (53 тыс. голосов), Анатолий Иванов (47,2 тыс. голосов), Рустам Калимуллин (40,6 тыс. голосов), а также генеральный директор «Ак Барса» Иван Егоров (30,3 тыс. голосов).

Лидерами в предварительном голосовании по одномандатным округам являются:

в Приволжском округе № 31 — Илья Вольфсон (27,2 тыс. голосов);

в Московском округе № 32 — Алексей Грушин (34 тыс. голосов);

в Нижнекамском округе № 33 — Олег Морозов (26 тыс. голосов);

в Набережночелнинском округе № 34 — Альфия Когогина (32,2 тыс. голосов);

в Альметьевском округе № 35 — Марсель Шайдуллин (29,6 тыс. голосов);

в Центральном округе № 36 — Марат Нуриев (19,5 тыс. голосов).

Выборы в Государственную Думу России IX созыва пройдут с 18 по 20 сентября.

