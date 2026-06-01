В Перми заметно вырос спрос на розы и альстромерии

Этой весной в Перми самыми популярными цветами стали розы. Спрос на них вырос на 26% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сообщают аналитики маркетплейса цветов и подарков Flowwow.

Одним из самых востребованных букетов стала композиция из розовой французской розы за 2781 руб. В прошлом году лидерские позиции также занимал букет из роз, но кустовых, за 2,8 тыс. руб. Вторыми по популярности среди цветов стали тюльпаны: их заказывали на 11% чаще, чем в прошлом году. Средняя стоимость букета из 11 стеблей составила 2627 руб. Замкнули тройку лидеров хризантемы: их заказывали на 18% чаще, чем в прошлом году, а средняя стоимость букета составила 2920 руб.

Аналитики платформы отмечают, что в Перми средняя стоимость одного букета цветов практически не изменилась. Так, этой весной жители могли приобрести авторскую композицию за 3505 руб. Монобукет же обходился жителям в 3720 руб.

Также зафиксирован рост спроса на альстромерии — их покупали на 66% чаще, чем весной прошлого года. Средняя стоимость букета из 11 стеблей составила 3702 руб. Популярностью пользуются и гортензии: их стали заказывать чаще на 36%.