РЖД сменила главу Федеральной пассажирской компании

Гендиректором Федеральной пассажирской компании (ФПК), которая занимается перевозками в поездах дальнего следования, назначен Дмитрий Пегов. Он сменил Владимира Пястолова, который назначен заместителем гендиректора РЖД—начальником Департамента безопасности движения, сообщили в пресс-службе.

Занимавший пост замглавы РЖД Шевкет Шайдуллин принял решение «об уходе на заслуженный отдых», уточнили в компании. Замглавы РЖД—начальником Дирекции тяги назначен Евгений Ларин, который до этого занимал должность первого замначальника этой дирекции.

Дмитрий Пегов работает в железнодорожной отрасли с 1994 года. В 2004 году он возглавил моторвагонное депо Санкт-Петербург — Московское (Октябрьской железной дороги). С лета 2009-го руководил Северо-Западной дирекцией скоростного сообщения, в 2010 году возглавил Центральную дирекцию скоростного сообщения, где курировал в том числе запуск «Сапсана». В 2014–2017 годах возглавлял Московский метрополитен.