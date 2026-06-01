Уголовное дело возбудили в Астрахани после гибели крановщика во время шторма
В Астрахани возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности после гибели оператора башенного крана (ч. 2 ст. 216 УК РФ). Об этом сообщили в прокуратуре региона.
Трагедия произошла 26 мая в мкр. Бабаевского на 7-м Энергетическом проезде, 1. По этому адресу находится строительная площадка девелопера «Разум». Там возводят жилой комплекс «Разум на Энергетической». Кран рухнул из-за шквалистого ветра. Рабочий погиб на месте.
Ранее прокуратура начала проверку. Обстоятельства произошедшего продолжают устанавливать.