77 млн рублей направит «Уралкалий» на летнюю оздоровительную кампанию

В «Уралкалии» началась летняя оздоровительная кампания для детей сотрудников. 1088 детей в возрасте от 7 до 12 лет отдохнут в загородном оздоровительном центре «Уральские самоцветы» (г. Соликамск). Отдых будет организован в четыре смены продолжительностью 21 день каждая. Дети разместятся в благоустроенных корпусах, для них предусмотрено пятиразовое питание. Ребятам доступны крытый плавательный бассейн, занятия спортом, кружки по интересам, профориентационные мероприятия.

452 подростка в возрасте от 9 до 15 лет отдохнут в детских оздоровительных лагерях «Дружба» и «Сказка» (г. Березники), 100 старшеклассников в возрасте 15 лет впервые отправятся в загородный оздоровительно-образовательный лагерь «Новое поколение» (Пермский муниципальный округ).

При оплате путевки взнос родителей – сотрудников «Уралкалия» составит 20% от полной стоимости. Остальные расходы в рамках социального пакета берет на себя компания.

Ирина Константинова, заместитель генерального директора – директор по персоналу и коммуникациям ПАО «Уралкалий»:

– Забота о семьях наших сотрудников – неотъемлемая часть корпоративной политики «Уралкалия», поэтому мы уделяем большое внимание организации оздоровления их детей. В этом году на летнюю оздоровительную кампанию направлено 77,4 млн рублей. Активный и интересный отдых позволит детям с пользой провести каникулы и набраться сил перед новым учебным годом.

ПАО "Уралкалий"