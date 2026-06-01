Найдено тело утонувшего в Омске сапбордиста

Поисковые отряды обнаружили тело сапбордиста Анатолия Бойко, утонувшего в Иртыше в черте Омска. О результатах поисков сообщило следственное управление СКР по региону.

Как писал «Ъ-Сибирь», накануне в затоне Иртыша у поселка Николаевка было найдено тело Ольги Симочкиной. Днем 25 мая пара омичей отправилась на прогулку на сапах по Иртышу. 27 мая родственники заявили об их пропаже.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ). Тело Ольги Симочкиной находится на судмедэкспертизе. По предварительным данным, признаков насильственной смерти не выявлено.

Александра Стрелкова