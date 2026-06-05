Эдисон — чемпион

Америка — страна бешеного темпа техники. Мировой гегемон золота, обладатель величайшего в мире кошелька,— дядя Сэм претендует на то, чтобы все, на чем стоит его марка U.S.A., было величайшим в мире.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Getty Images Фото: Getty Images

Там, в Америке, можно видеть величайшие паровозы, величайшие дома, величайшие мосты, и в числе всего этого калейдоскопа гигантов — поистине замечательные, заслуживающие внимания, произведения инженерного искусства и строительной техники.

К числу интересных новинок принадлежит новая центральная электростанция Нью-Йорка, которая должна в ближайшее время быть осуществлена крупнейшей компанией центральных станций «Эдисон компани». Согласно проекту, она будет крупнейшей установкой такого рода в мире. Мощность — 700 тыс. киловатт. С постройкой станции «Эдисон компани» будет отпускать Нью-Йорку в общей сложности столько же энергии, сколько потребила вся Франция в прошлом году.

Размеры станционного здания — 207х1100 футов при высоте в 7 этажей. Стоимость здания — 12 миллионов долларов. Оборудование станции будет состоять из 9 турбогенераторов мощностью в 60 тыс. киловатт каждый. Вес каждого генератора около 30 тыс. пудов.

При нормальной работе станция будет в сутки сжигать около 500 тонн угля и потреблять 5 миллиардов литров воды. Уголь будет подаваться пароходами прямо к станции, расположенной на берегу Ист-Ривера и снабженной разгрузочным приспособлением, поднимающим на станцию 500 тонн в час.

О новой американской электростанции писали «Известия» в 1926 году.

Материал подготовил Алексей Алексеев