Не только приборы
Кого не хватает современным лабораториям
Современные испытательные лаборатории давно переросли свою «диагностическую роль», когда их задачей был только пассивный контроль качества — проверить образец и выдать заключение. Теперь они стали передовыми центрами управления качеством продукции. Без них не обойтись ни при экспорте, ни при повышении эффективности промышленности.
Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ
Производственные процессы постоянно совершенствуются, растет спрос на новые материалы. Все больше требуются испытательные и аналитические центры — и для исследований, и для контроля качества.
Международный стандарт в области аккредитации ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» требует, чтобы центр постоянно улучшал процессы. Только так лаборатория сможет удовлетворять потребности заказчиков и сохранять репутацию надежного исполнителя. А значит, подтверждение технической компетентности уже не формальность, а необходимое условие работы.
Стандарт предъявляет требования не только к технической компетентности лаборатории, но и к тому, как выстроены ее внутренние процессы — от приема образца до выпуска заключения. Если эти процессы прозрачны, отлажены и соответствуют международным нормам, результатам испытаний начинают доверять без дополнительных проверок. В таких условиях лаборатория перестает быть просто измерительным прибором. Она становится «центром доверия»: ее заключения принимают и отечественные заводы, и зарубежные партнеры. От качества работы лаборатории напрямую зависят и безопасность продукции, и доступ компаний на международные рынки.
Поэтому развитие лабораторной инфраструктуры сегодня уже не ведомственная задача, а часть экономической политики. Данные систем аккредитации все чаще используют и госорганы, и бизнес. Качество формируется на каждом этапе: от того, как отобрали пробу, до того, как обработали цифры. И чем сложнее производство, тем очевиднее: лаборатории вынуждены переходить от разовых измерений к системному управлению качеством.
Современные приборы становятся все автоматизированнее и умнее. Но основные сложности на практике связаны не с ними, а с внутренними процессами лабораторий: разработкой и валидацией методик, управлением неопределенностью измерений, подготовкой проб, поддержанием системы контроля качества исследований. Ошибки на любом из этих этапов ведут к недостоверным результатам. Не случайно в последние годы контроль за испытаниями усиливается, появляются дополнительные процедуры подтверждения достоверности.
А чтобы управлять этими процессами и не допускать ошибок, лабораториям нужны специалисты особого профиля — те, кто разбирается одновременно в химии или физике, в работе с приборами, в статистике и в организации работы целой лаборатории. Роль такого сотрудника меняется: сегодня это не просто аналитик, а менеджер процессов. От него зависит, насколько устойчиво будет работать система контроля качества в лаборатории и как ее совершенствовать.
Один из примеров подготовки таких кадров — программа специализированного высшего образования «Качество деятельности испытательной лаборатории», которую реализуют в НИТУ МИСИС в рамках пилотного проекта по совершенствованию национальной системы высшего образования. Как отмечает Вера Филичкина, кандидат химических наук, заведующая кафедрой сертификации и аналитического контроля НИТУ МИСИС, студентов там учат не только современным методам лабораторных измерений, но и тому, как выстроить работу лаборатории по международным стандартам и подготовить ее к аккредитации. В процессе обучения студенты проходят практику на предприятиях, погружаются в реальные задачи, а затем исследуют их в выпускных работах.
Программа построена на традициях двух научных школ НИТУ МИСИС: академика РАН Юрия Александровича Карпова (неорганический химический анализ) и профессора Юрия Павловича Адлера (системный менеджмент и статистическое мышление). Кафедра готовит специалистов по индивидуальным учебным планам, которые создают вместе с бизнес-партнерами. Теорию и научную работу согласуют с работодателем, и в процессе обучения студент решает конкретную производственную задачу под руководством ученых-практиков.
По мере того как требования к качеству продукции и достоверности данных ужесточаются, компетенции на стыке аналитики, организации процессов и управления качеством перестают быть вспомогательными. Они становятся главным ресурсом промышленной инфраструктуры. И именно от того, как лаборатории справятся с кадровым вызовом, зависит, смогут ли российские производители уверенно работать и на внутреннем, и на внешнем рынке. Без людей, способных управлять процессами, даже самое умное оборудование не даст результата.