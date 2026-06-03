Не только приборы

Современные испытательные лаборатории давно переросли свою «диагностическую роль», когда их задачей был только пассивный контроль качества — проверить образец и выдать заключение. Теперь они стали передовыми центрами управления качеством продукции. Без них не обойтись ни при экспорте, ни при повышении эффективности промышленности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Производственные процессы постоянно совершенствуются, растет спрос на новые материалы. Все больше требуются испытательные и аналитические центры — и для исследований, и для контроля качества.

Международный стандарт в области аккредитации ISO/IEC 17025 «Общие требования к компетентности испытательных и калибровочных лабораторий» требует, чтобы центр постоянно улучшал процессы. Только так лаборатория сможет удовлетворять потребности заказчиков и сохранять репутацию надежного исполнителя. А значит, подтверждение технической компетентности уже не формальность, а необходимое условие работы.

Стандарт предъявляет требования не только к технической компетентности лаборатории, но и к тому, как выстроены ее внутренние процессы — от приема образца до выпуска заключения. Если эти процессы прозрачны, отлажены и соответствуют международным нормам, результатам испытаний начинают доверять без дополнительных проверок. В таких условиях лаборатория перестает быть просто измерительным прибором. Она становится «центром доверия»: ее заключения принимают и отечественные заводы, и зарубежные партнеры. От качества работы лаборатории напрямую зависят и безопасность продукции, и доступ компаний на международные рынки.

Поэтому развитие лабораторной инфраструктуры сегодня уже не ведомственная задача, а часть экономической политики. Данные систем аккредитации все чаще используют и госорганы, и бизнес. Качество формируется на каждом этапе: от того, как отобрали пробу, до того, как обработали цифры. И чем сложнее производство, тем очевиднее: лаборатории вынуждены переходить от разовых измерений к системному управлению качеством.

Современные приборы становятся все автоматизированнее и умнее. Но основные сложности на практике связаны не с ними, а с внутренними процессами лабораторий: разработкой и валидацией методик, управлением неопределенностью измерений, подготовкой проб, поддержанием системы контроля качества исследований. Ошибки на любом из этих этапов ведут к недостоверным результатам. Не случайно в последние годы контроль за испытаниями усиливается, появляются дополнительные процедуры подтверждения достоверности.

А чтобы управлять этими процессами и не допускать ошибок, лабораториям нужны специалисты особого профиля — те, кто разбирается одновременно в химии или физике, в работе с приборами, в статистике и в организации работы целой лаборатории. Роль такого сотрудника меняется: сегодня это не просто аналитик, а менеджер процессов. От него зависит, насколько устойчиво будет работать система контроля качества в лаборатории и как ее совершенствовать.

Один из примеров подготовки таких кадров — программа специализированного высшего образования «Качество деятельности испытательной лаборатории», которую реализуют в НИТУ МИСИС в рамках пилотного проекта по совершенствованию национальной системы высшего образования. Как отмечает Вера Филичкина, кандидат химических наук, заведующая кафедрой сертификации и аналитического контроля НИТУ МИСИС, студентов там учат не только современным методам лабораторных измерений, но и тому, как выстроить работу лаборатории по международным стандартам и подготовить ее к аккредитации. В процессе обучения студенты проходят практику на предприятиях, погружаются в реальные задачи, а затем исследуют их в выпускных работах.

Программа построена на традициях двух научных школ НИТУ МИСИС: академика РАН Юрия Александровича Карпова (неорганический химический анализ) и профессора Юрия Павловича Адлера (системный менеджмент и статистическое мышление). Кафедра готовит специалистов по индивидуальным учебным планам, которые создают вместе с бизнес-партнерами. Теорию и научную работу согласуют с работодателем, и в процессе обучения студент решает конкретную производственную задачу под руководством ученых-практиков.

По мере того как требования к качеству продукции и достоверности данных ужесточаются, компетенции на стыке аналитики, организации процессов и управления качеством перестают быть вспомогательными. Они становятся главным ресурсом промышленной инфраструктуры. И именно от того, как лаборатории справятся с кадровым вызовом, зависит, смогут ли российские производители уверенно работать и на внутреннем, и на внешнем рынке. Без людей, способных управлять процессами, даже самое умное оборудование не даст результата.

Подготовлено при поддержке НИТУ МИСИС