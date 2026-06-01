Участвовавшие в СВО министры Алтая и Тувы победили на праймериз в Госдуму РФ

В республиках Алтай и Тыва на предварительном голосовании по отбору кандидатов «Единой России» (ЕР) на выборах в Госдуму РФ в одномандатных округах победу одержали министры региональных правительств, являющиеся участниками СВО. Это следует из данных сайта праймериз.

В Алтайском одномандатном округе №2 министр молодежной политики и спорта и выпускник президентской кадровой программы «Время героев» Александр Суразов набрал 19,3 тыс. голосов. Это примерно в восемь раз больше, чем у занявшей второе место директора Национальной библиотеки им. Чевалкова Светланы Штанаковой. Как писал «Ъ-Сибирь», в 2024 году господин Суразов был назначен руководителем республиканского комитета по физкультуре и спорту, а в дальнейшем комитет реорганизовали в министерство.

Таким же образом развивается карьера Героя России Буяна Куулара, который стал победителем предварительного голосования в Тывинском одномандатном округе №37. В декабре 2025 года он занял пост министра молодежной политики Тувы.

Голосование по партсписку в обоих субъектах федерации также не принесло неожиданностей. В Республике Алтай с большим отрывом победила мэр Горно-Алтайска Ольга Сафронова. В Туве — вице-спикер Госдумы, бывший глава региона Шолбан Кара-оол.

Напомним, в 2021 году ЕР объединила в региональной группе своих кандидатов от Алтайского края и Республики Алтай. Тогда группу возглавил Владимир Шаманов. В этот раз он также выиграл праймериз по партсписку в Алтайском крае. В другую региональную группу пять лет назад вошли кандидаты от Красноярского края, республик Хакасия и Тыва. В Хакасии больше всех голосов на этот раз набрал мэр Абакана Алексей Лемин, в Красноярском крае — действующий депутат Госдумы Наталья Каптелинина.

Валерий Лавский