В Москве пешеход поджег обливший его из лужи Lexus

Полицейские в Москве задержали мужчину за поджог машины. Он решил отомстить водителю за то, что тот облил его водой из лужи. Инцидент произошел в Рижском проезде, о пожаре рассказал сам владелец иномарки. Вечером он припарковался около дома, а ночью его разбудила соседка и сообщила, что его автомобиль горит.

Поджигателем оказался 48-летний приезжий из другого региона. Его нашли после опроса свидетелей и просмотра камер видеонаблюдения. На допросе мужчина признался, что «поджег автомобиль, чтобы отомстить обидчику». Как уточняет Telegram-канал «Осторожно, Москва», водитель Lexus окатил мужчину водой из лужи, проезжая мимо. После этого подозреваемый купил бутылку бензина, облил лобовое стекло и капот авто и поджег его.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве (ч. 2 ст. 213 УК РФ). Задержанный арестован, передает пресс-служба МВД. Ему грозит до семи лет колонии.