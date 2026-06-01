Прокуратура требует лишить мандатов трех депутатов краевого парламента

Прокуратура Пермского края обратилась в суд с требованием прекратить полномочия трех депутатов заксобрания Прикамья. Как сообщает портал «РБК-Пермь», речь идет об Игоре Малых, Александре Бойченко и Владимире Мальчикове.

По мнению надзорного органа, депутаты краевого парламента предоставили неполные данные о доходах и расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера. Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», прокуратура установила, что Игорь Малых и Владимир Мальчиков не указали в своих декларациях доходы от сдачи в аренду недвижимого имущества. Оба депутата якобы сдавали в аренду недвижимость как физлица: первый — коммерческое помещение торговой сети, второй — жилую площадь. Доход от этой деятельности якобы не был указан в декларациях. Оба работают депутатами на постоянной основе, то есть по статусу приравнены к госчиновникам, которым нельзя заниматься коммерческой деятельностью.

Административные иски прокуратуры рассматривает Ленинский суд Перми.