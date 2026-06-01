В Уфе сменили исполняющего обязанности сити-менеджера

Исполняющим обязанности главы администрации Уфы назначен 43-летний Рустам Шарипов, сообщил глава Башкирии Радий Хабиров.

Господин Шарипов с 2014-го по 2019 год возглавлял администрацию Бурзянского района, а с конца 2019 года до сегодняшнего дня был главой администрации Хайбуллинского района.

После ареста сити-менеджера Уфы Ратмира Мавлиева его обязанности исполнял первый заместитель Сергей Кожевников.

Радий Хабиров, объявляя о назначении, отметил многолетний опыт Рустама Шарипова. «Я считаю, что Уфе надо немножко энергии дать. Мы не можем входить без этой энергии в выборную кампанию, которая будет непростой, потому что будет избираться городской совет. Огромное хозяйство, за ним нужно смотреть», — отметил глава республики.

