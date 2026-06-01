С начала года зарплаты сотрудникам увеличили 32% нижегородских компаний

В Нижегородской области в первой половине 2026 года зарплаты сотрудникам увеличили 32% компаний. Еще 63% сохранили уровень окладов на прежнем уровне, сообщили в кадровом агентстве Headhunter.

По данным агентства, чаще всего об увеличении окладов в Нижегородской области заявляли представители энергетической отрасли, где выплаты повысили 50% организаций. Также среди лидеров производители продуктов питания (48%) и телекоммуникационные компании (46%). За ними следуют медицина и фармакология (44%), электроника (39%), образование, финансовый сектор, услуги для населения и нефтегазовая отрасль (в этих отраслях оклады выросли у 36% работодателей). В тяжелом машиностроении рост составил 33% компаний.

До конца 2026 года еще 34% нижегородских компаний планируют повысить оклады. На прежнем уровне намерены сохранить их 55%.

