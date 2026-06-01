МВД лишило гражданства восемь выходцев из Центральной Азии

ФСБ и МВД России прекратили гражданство восьми выходцев из Центральной Азии из-за угрозы национальной безопасности. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ. Решение было принято в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 22 закона «О гражданстве РФ».

Среди лишенных гражданства — житель Тверской области, который неоднократно привлекался к уголовной ответственности за фиктивную регистрацию иностранцев. Как отметили в ЦОС, он помог легализовать пребывание в России подозреваемому в пособничестве исполнителям теракта в «Крокус Сити Холле».

Также гражданства лишился житель Тульской области, позиционировавший себя как представитель криминальной среды. Суд признал его виновным в незаконном хранении оружия и приговорил к полутора годам колонии-поселения.

Помимо этого было прекращено гражданство жителя Бурятии за распространение националистической идеологии в отношении коренного населения РФ, а также жителя Алтая, который неоднократно привлекался за умышленное причинение легкого вреда здоровью и нанесение побоев.

Трое жителей Тюменской области лишены гражданства за пропаганду антироссийских настроений и призывы объединяться в группы по этническому признаку для участия в межнациональных конфликтах. Кроме того, гражданство потерял житель Архангельской области, который, по данным ФСБ, способствовал созданию условий для конфликтов в сфере межнациональных и этноконфессиональных отношений. Кроме того, он формировал в среде выходцев из стран ближнего зарубежья негативное отношение к военной службе в Вооруженных силах РФ.