Организаторов пирамиды на Урале будут судить за хищение 5,6 млн у 42 человек

Прокуратура Ленинского района Екатеринбурга утвердила обвинительное заключение в отношении троих участников организованной группы, подозреваемых в мошенничестве по принципу финансовой пирамиды (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Сумма ущерба, причиненного 42 потерпевшим, превысила 5,6 млн руб., сообщили в прокуратуре Свердловской области.

По версии следствия, 21-летний житель города в период с мая 2024 года по сентябрь 2025 года создал преступную группу для хищения средств граждан. Соучастники привлекали деньги жителей под видом инвестиций в цифровую платформу, обещая высокий доход от оформления подписки в специальной программе. Обвиняемые действовали по схеме финансовой пирамиды, выплачивая вознаграждения потерпевшим за счет привлечения новых участников в «клуб».

Потерпевшими заявлены гражданские иски о взыскании материального ущерба с подозреваемых. Уголовное дело направлено в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Материалы уголовного дела в отношении неустановленных участников выделены в отдельное производство.

