В Челябинске на стадионе имени Колющенко построят падел-корт за 83 млн рублей

Муниципальное бюджетное учреждение Челябинска «Спортивный город» заключило контракт на установку корта для занятий паделом на стадионе имени Колющенко с ООО «Строительная компания „Авантаж“». Цена работ составила 82,7 млн руб., указано на портале госзакупок.

Подрядчику предстоит разработать и согласовать проектную документацию, а после — поставить, смонтировать и установить модульное спортивное сооружение общей площадью от 1,3 тыс. кв. м. Длина корта должна составлять около 48 м, ширина — около 24 м. В здании необходимы спортивный зал, раздевалки, душевые и туалеты, а также административные помещения. Срок выполнения работ — конец 2026 года.

По данным «СПАРК-Интерфакс», ООО «Строительная компания „Авантаж“» зарегистрировано в Челябинске в 2022 году. Учредителем и директором является Петр Адрианов. Выручка компании за 2025 год составила 26,9 млн руб., чистая прибыль — 19,7 млн руб. В портфеле поставщика находится 91 госконтракт на строительство, реконструкцию и ремонт социальных объектов региона.

Виталина Ярховска