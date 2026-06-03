Именем бога ветров

Существуют легенда, что Липарские острова являются родиной бога ветров Эола и именно их Гомер описал в своей поэме про странствия Одиссея. В Италии их называют Эоловыми островами (Isole Eoliе). Эол и сейчас может сыграть с вами шутку, в любую минуту надув шторм среди ясного неба. В отличие от античных времен, движение катеров между островами в шторм прекращается, и вы будете ждать у моря погоды там, где застал вас античный бог. Но и при попутном ветре до расположенных к северу от Сицилии островов добраться не так просто — паромом из Неаполя или катером из сицилийского Милаццо. И все же сказочные пейзажи, чистейшая вода, живописные пляжи, вулканическая экзотика и древняя история делают Липарские острова любимейшим как итальянцами, так и иностранными туристами курортом.

Всего островов восемь: Липари, Вулькано, Салина, Панарея, Стромболи, Аликуди, Филикуди и Базилуццо. Самый крупный из них площадью 37 кв. км — Липари. Археологические раскопки на территории крепости, возвышающейся над портом, подтверждают, что люди селились там со времен неолита. В античный период остров стал греческой колонией, о чем свидетельствуют сохранившиеся элементы греческого акрополя. Во времена Пунических войн у его берегов происходили сражения кораблей Рима и Карфагена. В I веке н. э. Липари подвергся столь опустошающему мусульманскому нашествию, что в последующие три века люди предпочитали там не селиться. Еще одно разорение остров пережил в 1544 году, когда городские укрепления были разрушены знаменитым турецким корсаром Барбароссой. Через несколько лет крепость была отстроена по приказу испанского короля Карла V, и с тех пор ее разрушало только время. На территории крепости располагается археологический музей, гораздо более подробно и наглядно рассказывающий обо всем вышеизложенном.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Цитадель, остров Липари Фото: Riccardo Lombardo / REDA / Universal Images Group / Getty Images Старая церковь, остров Липари Фото: Engelke / ullstein bild / Getty Images Археологический музей Фото: Grzegorz Galazka / Archivio Grzegorz Galazka / Mondadori Portfolio / Getty Images Амфоры в археологическом музее Липари Фото: DeAgostini / Getty Images Кафедральный собор Святого Варфоломея Фото: Grzegorz Galazka / Archivio Grzegorz Galazka / Mondadori Portfolio / Getty Images Модель венецианской церемониальной галеры «Бучинторо» в соборе Святого Варфоломея Фото: Grzegorz Galazka / Archivio Grzegorz Galazka / Mondadori Portfolio / Getty Images Фрески собора Святого Варфоломея Фото: Getty Images Норманнский монастырь при соборе Святого Варфоломея Фото: Getty Images Типичный дом на острове Липари Фото: Domenico Piccione / REDA / Universal Images Group / Getty Images Вид с высоты птичьего полета на побережье острова Липари Фото: DEA / PUBBLI AER FOTO / De Agostini / Getty Images Следующая фотография 1 / 10 Цитадель, остров Липари Фото: Riccardo Lombardo / REDA / Universal Images Group / Getty Images Старая церковь, остров Липари Фото: Engelke / ullstein bild / Getty Images Археологический музей Фото: Grzegorz Galazka / Archivio Grzegorz Galazka / Mondadori Portfolio / Getty Images Амфоры в археологическом музее Липари Фото: DeAgostini / Getty Images Кафедральный собор Святого Варфоломея Фото: Grzegorz Galazka / Archivio Grzegorz Galazka / Mondadori Portfolio / Getty Images Модель венецианской церемониальной галеры «Бучинторо» в соборе Святого Варфоломея Фото: Grzegorz Galazka / Archivio Grzegorz Galazka / Mondadori Portfolio / Getty Images Фрески собора Святого Варфоломея Фото: Getty Images Норманнский монастырь при соборе Святого Варфоломея Фото: Getty Images Типичный дом на острове Липари Фото: Domenico Piccione / REDA / Universal Images Group / Getty Images Вид с высоты птичьего полета на побережье острова Липари Фото: DEA / PUBBLI AER FOTO / De Agostini / Getty Images

По соседству с музеем находится кафедральный собор Святого Варфоломея. Возведенный в XI веке правящими островом норманнами и разрушенный в ходе осады Барбароссы собор был восстановлен во второй половине XVI века и является архитектурным памятником сицилийского барокко.

Есть у крепости и менее славная история. В 1933–1937 годах ее территория использовалась как место ссылки противников режима Муссолини. В 1929 году трое узников-антифашистов Эмилио Лассу, Франческо Фаусто Нитти и Карло Россели совершили дерзкий побег, вошедший в историю сопротивления фашистскому режиму.

В общем рекомендую утомленным солнцем и морем отдыхающим посетить все достопримечательности, тем более что вид из крепости великолепный.

Но, безусловно, основным местом притяжения, особенно летом, являются пляжи, обрамляющие живописные бухты с лазурной водой. Есть среди них и песчаные, и каменистые, но практически на всех них вы найдете гладкие черные и очень острые на сколе камушки. Это обсидиан или, как его еще называют, вулканическое стекло — горная порода, образовавшаяся в результате быстрого охлаждения лавы. В древние времена из обсидиана делали наконечники для стрел, а теперь используют для изготовления ультратонких скальпелей. Из обсидиана вытачивают ювелирные украшения и даже скульптуры. На Липари вы найдете множество лавочек, где продаются изделия из вулканического стекла.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Резервуар для дождевой воды, остров Аликуди. Находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Getty Images Резервуар для дождевой воды, остров Аликуди. Находится в списке всемирного наследия ЮНЕСКО

Фото: Getty Images

Другим продуктом вулканической деятельности, сыгравшим важную роль в истории Липари, является пемза. Остров состоит из нее на 20%. Долгое время добыча этого камня составляла основу здешней экономики. С начала нынешнего века разрушающая почву добыча пемзы на Липари запрещена, лишь заброшенные карьеры с остатками полуразрушенной инфраструктуры остаются памятниками индустриального периода.

Сейчас экономика острова строится на туризме, которому местные власти всячески стараются содействовать. Кроме туризма, развивается виноделие. Местная мальвазия пользуется большим успехом как на локальном рынке, так и за его пределами.

С северных пляжей Липари хорошо виден Салина, второй по величине остров архипелага, до которого можно добраться за полчаса катером. Кроме живописных пляжей и экскурсий по природному заповеднику, гиды предлагают посетить здешний музей иммиграции. Любителям кино будет интересно побывать в рыбацкой деревеньке Поллара, где в 1994 году Майкл Рэдфорд снимал свой культовый фильм «Почтальон», рассказывающий о пребывании Пабло Неруды в Италии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Рыбацкие эллинги в деревеньке Поллара отсрова Салина Фото: Getty Images Старая обсерватория, остров Салина Фото: Riccardo Lombardo / REDA / Universal Images Group / Getty Images Деревня Мальфа, остров Салина Фото: Riccardo Lombardo / REDA / Universal Images Group / Getty Images Санта-Марина-Салина, остров Салина Фото: Riccardo Lombardo / REDA / Universal Images Group / Getty Images Городской музей, Лингва, остров Салина Фото: Riccardo Lombardo / REDA / Universal Images Group / Getty Images Городской музей, Лингва, остров Салина Фото: Riccardo Lombardo / REDA / Universal Images Group / Getty Images Общий вид пляжа Поллара на острове Салина Фото: Nicolo Campo / LightRocket / Getty Images Старый солеваренный завод и маяк, остров Салина Фото: Massimo Piacentino / REDA / Universal Images Group / Getty Images Следующая фотография 1 / 8 Рыбацкие эллинги в деревеньке Поллара отсрова Салина Фото: Getty Images Старая обсерватория, остров Салина Фото: Riccardo Lombardo / REDA / Universal Images Group / Getty Images Деревня Мальфа, остров Салина Фото: Riccardo Lombardo / REDA / Universal Images Group / Getty Images Санта-Марина-Салина, остров Салина Фото: Riccardo Lombardo / REDA / Universal Images Group / Getty Images Городской музей, Лингва, остров Салина Фото: Riccardo Lombardo / REDA / Universal Images Group / Getty Images Городской музей, Лингва, остров Салина Фото: Riccardo Lombardo / REDA / Universal Images Group / Getty Images Общий вид пляжа Поллара на острове Салина Фото: Nicolo Campo / LightRocket / Getty Images Старый солеваренный завод и маяк, остров Салина Фото: Massimo Piacentino / REDA / Universal Images Group / Getty Images

Если уж мы заговорили о кино, нельзя обойти вниманием случившуюся в этих местах в 1950 году коллизию, получившую название «Война вулканов». Дело в том, что Роберто Росселлини задумал фильм «Стромболи, земля божья», заглавная роль в котором предназначалась музе и возлюбленной режиссера, великой итальянской актрисе Анне Маньяни. Неожиданно на горизонте Росселлини возникла Ингрид Берман, которую он и выбрал и в кино, и в жизни. Съемки проходили на острове Стромболи. Разъяренная Маньяни в отместку тут же согласилась на роль в фильме «Вулкан», который в то же самое время снимал для Голливуда Уильям Дитерле на острове Вулькано. Проходившие одновременно на соседних островах съемки подливали масла в огонь любовного скандала, который пресса сравнивала с военными действиями. Победа и в жизни, и в искусстве осталась за Росселлини, фильм «Вулкан» провалился в прокате. Кстати, скандал сослужил хорошую службу для самих островов, куда потянулись туристы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Вид с высоты птичьего полета с вертолета на остров Вулкано, кратер Вулкано-Порто Фото: Fabrizio Villa / Getty Images Оживший Вулкано-Порто Фото: Fabrizio Villa / Getty Images Грязевой бассейн острова Вулкано с его богатыми серой водами Фото: Mondadori Portfolio / Archivio Grzegorz Galazka / Grzegorz Galazka / Getty Images Следующая фотография 1 / 3 Вид с высоты птичьего полета с вертолета на остров Вулкано, кратер Вулкано-Порто Фото: Fabrizio Villa / Getty Images Оживший Вулкано-Порто Фото: Fabrizio Villa / Getty Images Грязевой бассейн острова Вулкано с его богатыми серой водами Фото: Mondadori Portfolio / Archivio Grzegorz Galazka / Grzegorz Galazka / Getty Images

Про остров Вулькано остается сказать, что его главной достопримечательностью является дымящийся кратер (последнее извержение случилось в конце XIX века), к которому можно подняться пешком по живописной тропе, а также расположенное у его подножья озеро с лечебными грязями. Озеро находится в нескольких метрах от моря, и благодаря горячим источникам, бьющим со дна, вода в нем всегда теплая. В хорошую погоду с высоких точек Вулькано открывается вид на все острова архипелага. Последним и, как правило, в дымке проступает самый отдаленный от него Стромболи. Его вулкан остается действующим, и время от времени из его кратеров вырывается огонь. Увидеть вспышки считается у туристов удачей. В дни активности вулкана местные туроператоры предлагают экскурсии для наблюдения этого явления с безопасного расстояния. Восхождения же к самому вулкану, в том числе в моменты его полного спокойствия, разрешены только в присутствии гидов-вулканологов. Последнее извержение здесь наблюдалось в феврале нынешнего года.

Елена Пушкарская