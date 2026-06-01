Северный вестибюль вокзала в Саратове откроют в 2026 году

Строительство нового железнодорожного вокзала в Саратове разделено на четыре этапа, первые два из которых предполагают ввод объектов в 2026 году. Об этом сообщил Telegram-канал «Володин Саратов».

К 30 июня подрядчик должен завершить монолитные работы в северном вестибюле. Уже к 1 сентября этого года планируется ввести в эксплуатацию сам северный вестибюль и пешеходный переход.

Сдача всего здания вокзала запланирована на 30 апреля 2027 года. В декабре 2026 года, согласно графику, возведут каркас, сформируют тепловой контур и сделают остекление, после чего начнутся отделочные работы. Представители РЖД гарантируют соблюдение заявленных сроков.

Реконструкция транзитного тоннеля продолжится и после ввода здания в эксплуатацию — ее окончание запланировано на конец 2027 года. Проектом предусмотрено воссоздание исторического облика вокзала с одновременной установкой лифтов и эскалаторов. После завершения всех работ объект, по заверению подрядчика, будет сопоставим с обновленным Ленинградским вокзалом в Москве.

Нина Шевченко