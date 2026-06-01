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Минтранс заявил об отсутствии дефицита авиакеросина в России

Минтранс не фиксирует дефицита авиакеросина на внутреннем рынке. Об этом заявил глава министерства Андрей Никитин.

«На текущий момент никакого дефицита нет. В любом случае, при любой ситуации мы исходим из интересов наших авиакомпаний»,— заверил он (цитата по ТАСС).

Сегодня правительство России ввело запрет на экспорт топлива для реактивных двигателей, в том числе приобретенного на биржевых торгах. Ограничения будут действовать до 30 ноября. Власти заявили, что мера принята для обеспечения стабильной ситуации на внутреннем рынке.

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