С 15 июня в Казани в тестовом режиме начнет действовать система постоплаты на муниципальных парковках. Об этом на деловом понедельнике сообщил замруководителя исполкома города Ильдар Шакиров.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани с 15 июня запустят постоплату муниципальных парковок

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ В Казани с 15 июня запустят постоплату муниципальных парковок

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Теперь водители смогут оплачивать парковку до конца суток, в течение которых пользовались парковочным местом. Для этого в приложении казанского паркинга появится функция «Постоплата за текущие сутки». Оплатить стоянку необходимо будет до 23:59.

После завершения тестового режима власти города планируют доработать приложение с учетом обратной связи пользователей.

Анна Кайдалова