Более 1,2 тысячи выпускников Казани претендуют на медали за особые успехи

В этом году на медаль «За особые успехи в учении» претендуют более 1,2 тыс. выпускников 11-х классов Казани — это 21% от их общего числа. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления образования исполкома города Ирек Ризванов.

Фото: Александр Баранов, Коммерсантъ

На медаль первой степени претендуют 718 школьников, второй степени — 561. По сравнению с прошлым годом число претендентов на медаль первой степени выросло на 12,4%, второй степени — на 8,1%.

Аттестат с отличием в 9-х классах могут получить 1,1 тыс. учеников.

Также сообщается, что среди девятиклассников самыми популярными предметами по выбору на ОГЭ стали география и информатика — их выбрали по 40% выпускников, обществознание выбрали 36,7% школьников.

У одиннадцатиклассников самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ остается профильная математика — ее планируют сдавать 60% выпускников. В тройку также вошли обществознание (34%) и информатика (24%).

