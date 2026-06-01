Более 1,2 тысячи выпускников Казани претендуют на медали за особые успехи
В этом году на медаль «За особые успехи в учении» претендуют более 1,2 тыс. выпускников 11-х классов Казани — это 21% от их общего числа. Об этом на деловом понедельнике сообщил начальник управления образования исполкома города Ирек Ризванов.
На медаль первой степени претендуют 718 школьников, второй степени — 561. По сравнению с прошлым годом число претендентов на медаль первой степени выросло на 12,4%, второй степени — на 8,1%.
Аттестат с отличием в 9-х классах могут получить 1,1 тыс. учеников.
Также сообщается, что среди девятиклассников самыми популярными предметами по выбору на ОГЭ стали география и информатика — их выбрали по 40% выпускников, обществознание выбрали 36,7% школьников.
У одиннадцатиклассников самым популярным предметом для сдачи ЕГЭ остается профильная математика — ее планируют сдавать 60% выпускников. В тройку также вошли обществознание (34%) и информатика (24%).