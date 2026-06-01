Путин поручил продлить срок службы чиновникам старше 70 лет в новых регионах

Президент Владимир Путин поручил продлить срок службы муниципальных служащих, достигших 70 лет, в новых российских регионах. Для этого правительству необходимо подготовить соответствующий законопроект.

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Ответственным назначен премьер-министр Михаил Мишустин. Полный список поручений по итогам апрельской встречи с представителями муниципального сообщества опубликован на сайте Кремля.

«Правительству... обеспечить разработку и внесение в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации законопроекта, предусматривающего возможность продления срока нахождения на муниципальной службе муниципальных служащих, достигших возраста 70 лет, в муниципальных образованиях, расположенных на территориях Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской и Херсонской областей»,— уточняется в документе.

30 сентября 2022 года Владимир Путин включил ДНР и ЛНР, Запорожскую и Херсонскую области в состав России по итогам прошедших там референдумов. Президент говорил, что на развитие новых субъектов будут ежегодно выделять 1 трлн руб.