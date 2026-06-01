Пермского депутата-коммуниста исключили из партии за «дискредитацию руководства»

На минувшем заседании бюро краевого отделения КПРФ было принято решение об исключении из партии действующего депутата заксобрания Пермского края Алексея Наборщикова. Об этом сообщила в своих соцсетях руководитель пермского отделения КПРФ Ксения Айтакова.

По словам госпожи Айтаковой, это решение принято в связи «с контрпродуктивными действиями товарища Наборщикова, в том числе направленными на попытку дестабилизации работы Чайковского отделения партии и создание препятствий для подготовки к избирательной кампании». Кроме того, руководитель пермской КПРФ отметила, что Алексей Наборщиков неоднократно дискредитировал руководство партии и распространял о нем недостоверную информацию. По оценке бюро, действия господина Наборщикова были направлены исключительно «на удовлетворение личных амбиций».

Ранее Алексей Наборщиков был вице-спикером Чайковской думы. В 2021 году он выиграл выборы в заксобрание Прикамья по одномандатному округу №22, является членом комитета ЗС по бюджету.