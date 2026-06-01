В этом году 31% компаний Татарстана повысили зарплаты сотрудникам

Почти треть компаний Татарстана (31%) увеличила фиксированную часть зарплат сотрудников в первой половине этого года. Еще 61% работодателей сохранили оклады на прежнем уровне, сообщила пресс-служба сервиса hh.ru.

Чаще всего зарплаты повышали компании из энергетической отрасли — об увеличении выплат заявили 50% организаций. Также в числе лидеров оказались производители продуктов питания (48%), телеком-компании (46%), медицина и фармацевтика (44%), а также сфера электроники (39%).

По словам директора по исследованиям hh.ru Марии Игнатовой, рост зарплат связан с высокой конкуренцией за сотрудников и попытками компаний удержать кадры.

При этом 36% работодателей Татарстана планируют повысить зарплаты и во второй половине этого года.

