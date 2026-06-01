В Прикамье стоимость таунхауса выросла на 14,7% за полгода

В Пермском крае средняя цена на таунхаус превысила 15 млн руб. Рост за последние полгода в этом сегменте недвижимости составил 14,7%. Об этом сообщает федеральный портал «Мир квартир».

Таунхаусы, будучи промежуточным форматом между квартирой и домом, проигрывают тем и другим не только по объемам ввода, но и по росту цен, отметили аналитики. Так, подорожание более всего коснулось Северной Осетии (+55,3%), Псковской области (+52,1%), Севастополя (+32,2%), республик Карачаево-Черкесия (+28,1%), Алтай (+24%), Калмыкия (+15,3%) и Хабаровского края (+14,2%), а также Санкт-Петербурга (+12,7%) и Якутии (+12,2%). В Москве цены выросли на 3,2%, до 37,2 млн руб., а в Подмосковье, напротив, снизились на 3,4%, до 34,1 млн руб.

Наиболее заметное снижение цен зафиксировано в Красноярском крае (–27,3%), Курской области (–26,2%), Чувашии (–21,8%), Астраханской области (–20,3%).

В целом по стране за полгода стоимость таунхаусов увеличилась на 2,1%, и средняя цена за лот достигла 13,7 млн руб. «Несмотря на то что таунхаусы одно время набирали популярность, “народным” этот формат так и не стал. Учитывая, что в большинстве своем такие объекты принадлежат к классам “бизнес” и “элит”, они превышают стоимость средней квартиры почти вдвое, а стоимость дома — на 83%»,— отметил гендиректор «Мира квартир» Павел Луценко.