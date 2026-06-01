TMZ узнал о взломе аккаунта Барака Обамы в запрещенном Instagram

Хакеры взломали аккаунт 44-го президента США Барака Обамы в Instagram (принадлежит Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена). Об этом сообщает TMZ. Речь идет об официальном президентском аккаунте господина Обамы, который перестали вести в 2017 году.

Фото: Joel Angel Juarez / Reuters, Joel Angel Juarez / Pool / Reuters

По информации TMZ, профиль взломали 31 мая. В аккаунте были опубликованы несколько постов и историй, в том числе сгенерированное искусственным интеллектом изображение с надписью на арабском языке: «Белый дом находится под контролем шиитов».

Факт взлома подтвердил TMZ представитель Meta (признана в России экстремистской и запрещена). В компании уточнили, что публикации злоумышленников удалили, и теперь аккаунт находится под защитой.

На аккаунт экс-президента подписаны 2,4 млн человек. Последний пост в нем был опубликован 20 января 2017 года — в заключительный день второго срока Барака Обамы. Сейчас он ведет личный профиль в соцсети.