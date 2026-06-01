В Ямальском районе ищут исчезнувших на озере двух жителей

После происшествия в районе озера Вардроперский Сор в Ямальском районе организована доследственная проверка, сообщили в управлении СКР по Ямало-Ненецкому автономному округу (ЯНАО).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Следователям поступило сообщение 30 мая о том, как трое жителей на моторной лодке направились из села Яр-Сале в сторону озера Вардроперский Сор. Через некоторое время мужчины перестали выходить на связь. Позднее тело одного из них нашли в водоеме в 9 км от села Сюнай.

Поиски двух других жителей продолжаются.

Ирина Пичурина