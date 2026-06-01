В казанский зоопарк привезут двух слонят из Лаоса
В казанский зоопарк «Река Замбези» привезут двух слонят. Их России подарил президент Лаоса Тхонглун Сисулит, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике.
Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ
Господин Метшин выразил надежду, что слонята прибудут в столицу Татарстана до саммита Россия — АСЕАН или во время его проведения.
Также мэр Казани напомнил, что в казанском зоопарке уже живет слон Филимон. «У нас как раз [живет] мальчик Филимон. Две невесты едут к нему», — добавил он.