В казанский зоопарк привезут двух слонят из Лаоса

В казанский зоопарк «Река Замбези» привезут двух слонят. Их России подарил президент Лаоса Тхонглун Сисулит, сообщил мэр Казани Ильсур Метшин на деловом понедельнике.

Фото: Александр Потапов, Коммерсантъ

Господин Метшин выразил надежду, что слонята прибудут в столицу Татарстана до саммита Россия — АСЕАН или во время его проведения.

Также мэр Казани напомнил, что в казанском зоопарке уже живет слон Филимон. «У нас как раз [живет] мальчик Филимон. Две невесты едут к нему», — добавил он.

Анна Кайдалова