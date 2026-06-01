В Ульяновской области определились лидеры праймериз «Единой России»

В понедельник на сайте предварительного голосования «Единой России» появились итоги предварительного голосования по отбору кандидатов в депутаты Госдумы, которых в дальнейшем планирует выдвигать партия.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Владимир Камеко, как и предсказывали источники, лидирует и по партсписку, и по одномандатному округу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Владимир Камеко, как и предсказывали источники, лидирует и по партсписку, и по одномандатному округу

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

Как и прогнозировали источники в реготделении партии еще до объявления праймериз, большинство голосов набрали те, кого партия и планировала выдвинуть в Госдуму. В голосовании по партсписку за секретаря реготделения партии, гендиректора ООО «Газпром газораспределение Ульяновск», первого вице-спикера регионального заксобрания Владимира Камеко проголосовали 58 457 человек; за ним следует москвич, действующий депутат Госдумы от Ульяновской области, председатель ВОиР Владимир Кононов (50 875); на третьем месте списка — вице-губернатор региона, москвич Абдулгамид Эмиргамзаев; четвертым по списку (40 994) стал москвич, действующий депутат Госдумы Леонид Ивлев от Республики Крым, заявившийся на праймериз в последний день (он известен тем, что с 2001 года по 2007 год был заместителем начальника Управления президента РФ по внутренней политике); пятерку лидеров списка замыкает депутат гордумы Ульяновска Полина Гонашилина.

В Ульяновском одномандатном округе №185 большинство голосов получил также Владимир Камеко (21 932). Участник СВО, депутат регионального заксобрания Владимир Ожогин занял второе место, набрав только 6 196 голосов.

В Радищевском одномандатном округе №186 лидером стал москвич Владимир Кононов, набравший очень ровное количество голосов — 39 300. Второе место у Полины Гонашилиной (7 403).

Сергей Титов, Ульяновск