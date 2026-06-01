Прибайкальскому нацпарку вернули почти 5 тысяч кв. м

Суд в Иркутской области вернул в собственность Прибайкальского национального парка (входит в ФГБУ «Заповедное Прибайкалье») территории площадью свыше 4,9 тыс. кв. м. С соответствующим иском обратилась Байкальская межрегиональная природоохранная прокуратура, сообщила пресс-служба ведомства.

Правоохранители установили, что земля незаконно находилась в частной собственности. В мае прошлого года Иркутский облсуд по иску прокуратуры также принял решение вернуть в федеральную собственность незаконно предоставленные гражданину земельные участки площадью 13 га в границах этого нацпарка.

Прибайкальский национальный парк был создан в 1986 году, его площадь составляет 524,8 тыс. га. Он расположен в Центральной экологической зоне озера Байкал в Иркутской области.

