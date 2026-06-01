В листопрокатном цехе №11 ММК приступили к монтажу станка лазерного текстурирования валков

В листопрокатном цехе № 11 (ЛПЦ-11) Магнитогорского металлургического комбината начался монтаж высокотехнологичного оборудования для лазерного текстурирования прокатных валков. Новый станок дополнит классическую электроэрозионную обработку, применяемую в ЛПЦ-11, и позволит повысить эффективность производственного цикла.

Первые валки с новой текстурой специалисты планируют получить в июле. В основе работы станка лежит процесс лазерного текстурирования — контролируемого удаления слоя материала с поверхности изделия под воздействием лазерного излучения. Ключевое преимущество — возможность создавать сложные микрорельефы и равномерно наносить заданную текстуру на стальные валки без механического износа инструмента и деформации металла.

Станок будет оснащен высокоточным двигателем, двумя лазерными головками и системой отслеживания, которая калибруется в процессе работы. Новая технология увеличит ресурс прокатных валков за счет увеличения межперевалочного срока их службы. Прочность поверхности рабочих валков будет достигнута благодаря закалке при использовании лазера. Новое технологическое решение будет способствовать значительному улучшению качества готового металлопроката, что позволит в полном объеме удовлетворить запросы потребителей.

«В отличие от электроэрозионных станков, лазерный станок может уменьшить шероховатость до 0,5-0,6 микрометра, улучшая показатель почти в 2,5 раза. А этот параметр — один из ключевых для автомобилестроителей: поверхность проката становится более однородной по оттенку и идеально подготовленной под покраску», — отметил начальник ЛПЦ-11 ММК Павел Качурин.

