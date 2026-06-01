Кировская область вошла в число регионов с самым заметным снижением выбросов. За год объем загрязняющих веществ сократился на 36,4%, сообщает ТАСС.

Кировская область вошла в топ регионов по снижению выбросов

По этому показателю область заняла третье место после Ингушетии и Чечни. В 2025 году предприятия и транспорт России выбросили в атмосферу 21,2 млн тонн загрязняющих веществ.

Чувашия оказалась среди регионов с наиболее низким уровнем выбросов на одного жителя. В прошлом году на каждого жителя республики приходилось 47,5 кг загрязняющих веществ — это один из самых низких показателей в России.

Татарстан, напротив, вошел в десятку регионов с самой высокой концентрацией выбросов на единицу площади. В республике на один квадратный километр территории приходилось 5,6 тонны выбросов. По этому показателю Татарстан занял девятое место в стране.

Анна Кайдалова