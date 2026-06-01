Каждая шестая челябинская компания повысила зарплаты в 2026 году

За 2026 год 16% компаний Челябинской области повысили окладную часть сотрудников. До конца года еще 25% организаций планируют увеличить жалованье работников, сообщает hh.ru.

Чаще всего оклады повышали в энергетической отрасли (50% компаний заявили о росте зарплаты), производстве продуктов питания (48%) и телекоммуникациях. Больше получать стали также сотрудники из сфер медицины и фармакологии (44%), электроники (39%), образования, финансов, услуг для населения и нефтегазовой отрасли (по 36%).

Согласно планам работодателей, до конца года в 43% энергетических компаний увеличатся оклады сотрудников. В топ-5 также попали организации из сфер производства продуктов питания (42%), образования (36%), электроники и услуг для населения (по 34%).

По мнению экспертов hh.ru, рост жалованья в этих сферах обусловлен высокой конкуренцией за кадры.

