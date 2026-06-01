На дорогах Перми установят табло с метеомониторингом

Центр организации закупок Пермского края объявил конкурс на выполнение работ по модернизации подсистемы метеомониторинга интеллектуальной транспортной системы.

Как указано в техническом задании, подрядчик должен изготовить и установить информационные табло на автомобильных дорогах Пермского края с разрешенной скоростью движения от 40 до 90 км/ч. Табло будут транслировать информацию о погодных условиях, особенностях скоростного режима, дорожной ситуации и т. п. Табло разместят на шоссе Космонавтов, Северной дамбе, дороге Пермь — Березники, Южной дамбе, улицах Строителей, Стахановской, Карпинского, а также на Восточном обходе Перми.

Все работы требуется выполнить к 15 марта 2027 года.

Максимальная цена контракта составляет 94,4 млн руб. Итоги конкурса подведут 19 июня.