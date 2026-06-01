За границу из-за долгов не смогут отправиться 323 тыс. свердловчан

Из-за долгов за границу не смогут отправиться 323 тыс. жителей Свердловской области, которые были ограничены в праве выезда за пределы России, сообщили в ГУ федеральной службы судебных приставов (ГУФССП) России по региону.

С начала года приставы принудительно взыскали с должников более 1,24 млрд руб.

«В связи с периодом отпусков ГУФССП по Свердловской области напоминает гражданам о том, что если в отношении вас вынесено ограничение в праве выезда за пределы Российской Федерации, то необходимо позаботиться о его снятии заблаговременно»,— сказано в сообщении.

Ирина Пичурина