Татарстан занял десятое место в рейтинге регионов России по благосостоянию семей по итогам прошлого года. Потенциально возможный остаток средств у семьи с двумя детьми после минимальных расходов составляет 67,2 тыс. руб. в месяц, с одним ребенком — 85 тыс. руб., следует из данных РИА Новости.

Татарстан занял последнее место в топ-10 регионов по благосостоянию семей

Чувашия расположилась на 44-м месте. Там у семьи с двумя детьми после минимальных трат потенциально остается 37 тыс. руб., с одним ребенком — 55,7 тыс. руб.

Кировская область заняла 49-е место с показателями 33,5 тыс. руб. и 51,6 тыс. руб. соответственно. Республика Марий Эл оказалась на 64-й строчке: 27,1 тыс. руб. для семьи с двумя детьми и 45,3 тыс. руб. — с одним ребенком.

Рейтинг составлен на основе данных Росстата. Аналитики оценивали потенциально возможный остаток денег у семьи с двумя работающими взрослыми после вычета прожиточного минимума. При расчетах учитывались медианные зарплаты в регионах и стоимость потребительской корзины.

Лидерами рейтинга стали Ямало-Ненецкий и Ханты-Мансийский автономные округа, а также Магаданская область. Замыкают список Ингушетия, Чечня и Кабардино-Балкария.

