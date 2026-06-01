Нижегородская студентка похитила ценности из частного дома по заданию мошенников

В Нижнем Новгороде 19-летняя студентка украла из частного дома деньги и ювелирные изделия на общую сумму 1,85 млн руб. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 158 УК РФ (кража).

По данным полиции, подозреваемая сама стала жертвой многоуровневой мошеннической схемы. Аферисты вынудили ее пойти на кражу. Сначала нижегородке позвонили якобы из учебного заведения и сообщили о том, что ей необходимо обновить личные данные.

После этого в диалог вступили «сотрудники правоохранительных органов». Они убедили студентку «задекларировать» сбережения ее родителей, переведя их на подконтрольные счета.

Оставаясь на видеосвязи, мошенники направили студентку в Нижний Новгород для участия в мнимой «спецоперации» по поиску жилья преступников. После проникновения в доми девушка сдала украденные ювелирные изделия в ломбард, деньги перевела мошенникам.

Сейчас студентка находится под подпиской о невыезде. Ей может грозить до 10 лет лишения свободы. Полицейские проверяют информацию о возможной причастности нижегородки к совершению еще одного аналогичного преступления.