Челябинский минстрой просит вернуть 16 млн рублей по контракту на стройку дороги

Министерство строительства Челябинской области подало иск к региональму управлению Федерального казначейства. Ведомство требует признать недействительным возврат почти 16 млн руб. по контракту на строительство дороги в Челябинске. Об этом сообщает пресс-служба областного арбитражного суда.

Ведомство хочет восстановить срок на обжалование представления регионального управления Федерального казначейства от сентября 2025 года. В одном из пунктов документа требуется вернуть 16 млн руб. из-за выявленного нарушения при строительстве улицы 3-й Эльтонской от Ферганской до Чуриловского проспекта. Минстрой просит признать эту часть представления недействительной. Кроме того, ведомство подало ходатайство о принятии обеспечительных мер — приостановлении действия оспариваемого документа до решения суда. Арбитражный суд региона принял заявление к производству. Заявление об обеспечительных мерах удовлетворено частично — госоргану запрещено исполнять пункт представления о требовании вернуть средства. Предварительное заседание назначено на 6 августа 2026 года.

Строительством улицы 3-й Эльтонской от Ферганской до Чуриловского проспекта занималась компания «Дорстройгрупп». Комитет дорожного хозяйства администрации Челябинска заключил с подрядчиком контракт в 2022 году за 234 млн руб. В 2024-м соглашение расторгли в одностороннем порядке, поскольку организация нарушила условия договора.

