Жительницу Башкирии приговорили к 17 годам колонии за убийство дочери

Верховный суд Башкирии приговорил к 17 годам колонии общего режима 29-летнюю жительницу Благовещенска, сообщает управление СКР по Башкирии. Она признана виновной в убийстве малолетнего (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ), истязании несовершеннолетнего, находящегося в беспомощном состоянии (п. «г» ч. 2 ст. 117 УК РФ), умышленном причинении средней тяжести вреда здоровью малолетнему (п. «в» ч. 2 ст. 112 УК РФ) и ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ). Суд также ограничил ее свободу после отбытия наказания на 1,5 года.

Как было установлено в суде, что с августа 2024 года по февраль 2025 года подсудимая не ухаживала за своей четырёхлетней дочерью: игнорировала рекомендации врачей, не обращалась за медицинской помощью и не следила за питанием ребенка. Это привело к дефициту веса и задержке развития дочери. Кроме того, жительница Благовещенска морально и физически издевалась над ребенком. Так, в ноябре 2024 года она сломала дочери бедренную кость. Ночью 18 февраля 2025 года осужденная, недовольная плачем дочери, убила ее.

Двоих других малолетних детей, воспитывавшихся в семье, передали под опеку бабушки.

Администрации района предписано усилить профилактическую работу с родителями по надлежащему воспитанию детей, а также по выявлению детей в социально опасном положении.

Майя Иванова