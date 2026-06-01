В Татарстане сняли режим беспилотной опасности. Об этом сообщило МЧС России в официальном приложении.

В Татарстане спустя четыре часа отменили режим беспилотной опасности

«Внимание! На территории Республики Татарстан режим „Беспилотная опасность“ отменен», — говорится в сообщении.

Режим объявили в 02:28 и отменили спустя четыре часа — в 06:37. Об ограничениях в работе аэропортов республики не сообщалось.

Ночью режим действовал и в соседней Чувашии, он длился с 02:26 до 05:12.

Анна Кайдалова