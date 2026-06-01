В июне Новосибирская область планирует заимствования из-за роста дефицита

По итогам января—мая 2026 года дефицит бюджета Новосибирской области составил 21,6 млрд руб. Казна региона получила доходы в объеме 115,7 млрд руб., расходы составили 137 млрд руб., сообщил 1 июня на оперативном совещании у губернатора Андрея Травникова вице-премьер, министр финансов и налоговой политики Виталий Голубенко.

«На июнь по доходам и по расходам примерно ожидаются параметры такие же, как и в мае. То есть это 18,6 млрд руб. — план по доходам и около 32 млрд руб. — план по расходам. Ожидаемый дефицит из-за того, что в июне стандартно идут достаточно слабые поступления по доходам, будет обеспечиваться за счет плановых привлечений заимствований»,— спрогнозировал господин Голубенко развитие ситуации до конца первого полугодия.

По данным новосибирского минфина, госдолг региона на 1 мая составлял 116,795 млрд руб. Это на 297,8 млн руб. больше, чем по состоянию на 1 апреля.

