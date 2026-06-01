Состояние российских миллиардеров с начала года выросло на $22 млрд

Состояние богатейших предпринимателей из России с начала года выросло на $21,8 млрд. Об этом сообщают «РИА Новости» со ссылкой на данные рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).

Индекс BBI рассчитывают на основе стоимости акций компаний, в которых миллиардеры владеют долями. Рейтинг включает 500 богатейших людей мира. Из них граждан России — 20 человек. По состоянию на 1 июня их общее состояние оценивается в 320,8 млрд.

По данным Bloomberg, самым богатым россиянином стал гендиректор «Севергрупп» Алексей Мордашов. С начала года его состояние выросло на $3,66 млрд и сейчас составляет $29,9 млрд. На втором месте — один из основных владельцев «Норникеля» Владимир Потанин, чей капитал вырос на $1,94 млрд, до $28,3 млрд. Третий — глава «Новатэка» Леонид Михельсон, его состояние увеличилось на $4,15 млрд и составило $27,8 млрд. В топ-5 также вошли основатель «Еврохима» Андрей Мельниченко (+$5,63 млрд, до $24,6 млрд) и владелец НЛМК Владимир Лисин (состояние снизилось на $198 млн, до $23,5 млрд).

Первое место в мировом рейтинге занимает владелец Tesla и SpaceX Илон Маск, чье состояние выросло на $116 млрд, до $735 млрд. В пятерку также входят основатели Google Ларри Пейдж ($322 млрд) и Сергей Брин ($299 млрд), основатель Amazon Джефф Безос ($289 млрд) и сооснователь Oracle Ларри Эллисон ($281 млрд).