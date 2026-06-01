Герой России Денис Чернавин выиграл праймериз по Уфимскому округу

Герой России, участник СВО Денис Чернавин стал победителем предварительного голосования «Единой России» к выборам в Госдуму по Уфимскому одномандатному избирательному округу. За него голос отдали более 28,4 тыс. человек, говорится на сайте праймериз. Второе место заняла советница спикера Курултая Башкирии Зарина Газизова, у нее около 12,1 тыс. голосов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Герой России Денис Чернавин может представить "Единую Россию" на выборах в Госдуму по Уфимскому округу

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ Герой России Денис Чернавин может представить "Единую Россию" на выборах в Госдуму по Уфимскому округу

Фото: Олеся Курпяева, Коммерсантъ

По партийному списку в Башкирии победителем стала действующая депутат Госдумы Эльвира Аиткулова, набравшая около 189 тыс. голосов. В пятерку также вошли нынешние парламентарии — Ирина Панькина (188,1 тыс. голосов), Наталья Орлова (184,4 тыс. голосов), Ризван Курбанов (177,3 тыс. голосов) и Рима Баталова (173,8 тыс. голосов).

Госпожа Аиткулова также набрала больше всех голосов (около 33,7 тыс.) в Белорецком округе. Второе место заняла председатель башкирского регионального отделения Всероссийского общества глухих Ольга Шевнина — за нее проголосовали около 9,3 тыс. избирателей. Глава Иглинского района Гюзель Насырова заняла третье место.

В Благовещенском округе с 26 тыс. голосов победил депутат Курултая Башкирии, руководитель компаний «КМ-Инвест» и «СтройСитиМагнит» Юлай Кидрасов. Конкуренцию ему составляли, в числе прочих, депутат Госдумы Рафаэль Марданшин, экономист Рустем Ахунов, депутат Курултая Башкирии Альфит Нигаматьянов.

Лучший результат в Нефтекамском округе получил зампред аграрного комитета Курултая Башкирии Тимур Гильмияров, которого поддержали 33,9 тыс. человек. По этому же округу свои кандидатуры выставили, например, основатель башкирского отделения Российских студенческих отрядов, депутат горсовета Уфы Ирина Сухарева и руководитель Башкультнаследия Салават Кулбахтин.

Зариф Байгускаров собирается переизбраться в федеральный парламент по Салаватскому округу. На предварительном голосовании его выбрали более 39 тыс. человек, что более чем в пять раз больше результата Гульсасак Алибаевой, занявшей второе место.

Недавно сдавшая мандат депутата Курултая Башкирии Гульнур Кульсарина стала победителем праймериз в Стерлитамакском округе, где за нее проголосовали 36,1 тыс. избирателей. Конкурентами здесь были, например, советник главы Башкирии по защите прав потребителей Анна Идрисова и участник СВО, кавалер ордена Минигали Шаймуратова Руслан Газизов.

Итоговые списки кандидатов по федеральному округу и по одномандатным округам составит федеральный организационный комитет партийного проекта.

Идэль Гумеров