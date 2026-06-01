В Шадринском округе в ДТП погиб пассажир

После опрокидывания автомобиля в Шадринском округе погиб пассажир. Об этом сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Курганской области.

По предварительным данным, вечером 31 мая 36-летний водитель ВАЗ-2121 двигался по дороге Шадринск — Миасское — Коврига — Крутиха. Из-за высокой скорости он не справился с управлением, автомобиль съехал с дороги и опрокинулся. В результате ДТП 47-летний пассажир машины погиб на месте, водитель получил травмы. Медицинское освидетельствование показало, что владелец ВАЗ-2121 находился в состоянии алкогольного опьянения.

Виталина Ярховска