В Оренбурге задержали подозреваемых в вымогательстве наркотиков

В отдел полиции поступило сообщение, что из квартиры доносится шум. На место прибыл экипаж ППС полиции. Сотрудники полиции задержали двоих молодых людей 19 и 24 лет которые вышли из подъезда и пытались скрыться при виде полицейских. Об этом сообщает полиция Оренбургской области.

Во время личного досмотра у задержанных обнаружили два пневматических пистолета, балаклавы и полимерный пакет с растительной массой. Во время дальнейших оперативных мероприятий сотрудники ОНК МУ МВД России «Оренбургское» задержали еще двоих оренбуржцев 19 и 20 лет ранее находившихся в той же квартире.

По информации полиции, трое злоумышленников в возрасте 19 и 24 лет узнали, что 20-летний местный житель может хранить дома наркотики, и пришли по месту его проживания. Увидев молодого человека около подъезда, они надели балаклавы и, угрожая предметом, похожим на пистолет, заставили его пройти в квартиру. Там они продолжили угрожать 20-летнему оренбуржцу. В это время третий фигурант, обыскивая комнаты, обнаружил в одной из них сушеную растительную массу.

Экспертиза установила, что изъятым является наркотическое средство – «каннабис» (марихуана) общей массой 8,64 г. 20-летний владелец квартиры пояснил, что изготовил марихуану путем сбора частей растений дикорастущей конопли летом 2025 года для личного потребления.

В отношении троих подозреваемых возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229 УК РФ «Хищение либо вымогательство наркотических средств или психотропных веществ». В отношении 20-летнего оренбуржца решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Руфия Кутляева