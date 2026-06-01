Директора омского ЧОПа посадили на три года за мошенничество на 2,4 млн рублей

Суд Омска назначил три года лишения свободы в колонии общего режима директору ЧОП «Редут», признав его виновным в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК РФ, санкция по ней — до десяти лет лишения свободы). После оглашения приговора подсудимого взяли под стражу, сообщили в прокуратуре региона.

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

По материалам ведомства, директор ЧОПа с января 2015-го по февраль 2016 года направлял в Омский педагогический университет вдвое меньше охранников, чем было предусмотрено контрактом. Вузу причинен ущерб в размере более 2,4 млн руб., говорится в деле.

Как рассказали в прокуратуре, вину директор ЧОПа не признал, ущерб не возместил.

