Сотрудник промпредприятия Перми обвиняется в хищении 6 тыс. литров топлива

Управление МВД России по городу Перми завершило расследование уголовного дела в отношении сотрудника одного из предприятий, обвиняемого в хищении топлива. Об этом сообщает пресс-служба краевого главка МВД.

Как установило следствие, фигурант, являясь работником промышленной организации, имел доступ к топливной карте, предназначенной для заправки служебного автомобиля. С октября по декабрь 2025 года он регулярно приезжал на АЗС и, вместо того чтобы заправлять служебный транспорт, продавал топливо. Покупателями становились случайные лица, которым он предлагал дизель со скидкой. Вырученные деньги обвиняемый тратил по своему усмотрению.

Общий объем похищенного топлива превысил 6 тыс. литров, а сумма ущерба составила 460 тыс. руб. В настоящее время уголовное дело направлено в суд.