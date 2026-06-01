«Известия»: сервис OneTwoTrip выставили на продажу

Сервис онлайн-бронирования билетов и отелей OneTwoTrip выставлен на продажу, пишут «Известия» со ссылкой на источники. Издание уточнило, что о планах продать актив журналистам рассказали «два инвестбанкира, знакомые с предложением», а также совладелец крупного туроператора и топ-менеджер компании-партнера.

По информации издания, сервис сформировал предложение по продаже «где-то около полугода назад». Возможная стоимость актива и условия продажи неизвестны.

OneTwoTrip был основан в 2011 году Петром Кутисом. Сервис предлагает покупку билетов на самолет, поезд и автобус, а также бронирование номеров в отелях и организацию командировок, аренду автомобилей и страховые услуги. По данным самой платформы, ее сервисами пользуются более 11 млн путешественников.