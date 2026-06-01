Самый высокий памятник биатлонисту в России открыли в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) открыли самый высокий в России монумент биатлонисту, передает «ЮграМегаСпорт». Пятиметровая фигура из нержавеющей стали расположена на территории Центра зимних видов спорта имени А.В. Филипенко.

Церемонию открытия посетили губернатор Югры Руслан Кухарук, заместитель губернатора Елена Майер, директор депспорта региона Софья Конух, спортсмены и другие. Ведущим мероприятия выступил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

По замыслу авторов, скульптура должна напоминать о силе характера и стремлении к высоким результатам. Замгубернатора Елена Майер отметила, что зимой арт-объект будет выглядеть еще красивее. «Этот уникальный арт-объект станет точкой притяжения не только в период проведения спортивных мероприятий, но и во время посещения гостями города Ханты-Мансийска. На его фоне можно сделать прекрасные фотографии»,— сказала она.

Ирина Пичурина