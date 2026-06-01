Самый высокий памятник биатлонисту в России открыли в Ханты-Мансийске

В Ханты-Мансийске (Ханты-Мансийский автономный округ, ХМАО-Югра) открыли самый высокий в России монумент биатлонисту, передает «ЮграМегаСпорт». Пятиметровая фигура из нержавеющей стали расположена на территории Центра зимних видов спорта имени А.В. Филипенко.

Фото: паблик во ВКонтакте «ЮграМегаСпорт»

Церемонию открытия посетили губернатор Югры Руслан Кухарук, заместитель губернатора Елена Майер, директор депспорта региона Софья Конух, спортсмены и другие. Ведущим мероприятия выступил спортивный комментатор Дмитрий Губерниев.

По замыслу авторов, скульптура должна напоминать о силе характера и стремлении к высоким результатам. Замгубернатора Елена Майер отметила, что зимой арт-объект будет выглядеть еще красивее. «Этот уникальный арт-объект станет точкой притяжения не только в период проведения спортивных мероприятий, но и во время посещения гостями города Ханты-Мансийска. На его фоне можно сделать прекрасные фотографии»,— сказала она.

Ирина Пичурина

